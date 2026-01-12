На 37% больше людей и техники в Подмосковье привлекли для уборки в снегопад

Около 7,5 тыс. единиц техники и около 30 тыс. специалистов задействовали в Подмосковье для ликвидации последствий аномального снегопада, сообщил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что ведомства заранее подготовились к ликвидации последствий аномального снегопада в Подмосковье.

«Заранее мы попросили коллег из Минстроя, МТДИ (министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья — ред.), Минсельхоза по части дополнительной техники. Муниципалитеты тоже активно вовлекали дополнительные ресурсы, которые нестандартны и не находятся на базе МБУ», — сказал Владислав Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьев с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что в итоге дополнительно привлекли 2 тысячи единиц техники, примерно 8 тысяч дворников на временном подряде и продолжают их использовать.

«Общий объем ресурсов, по нашим оценкам, на период снегопада вырос порядка на 37%. Соответственно в общей сложности у нас работает порядка 7,5 тысяч единиц техники и дворников около 30 тысяч», — рассказал Мурашов.

Он отметил, что также заблаговременно перед крупным снегопадом провели информирование жителей о том, что на время непогоды лучше воздержаться от поездок на личных авто. Это позволило обезопасить автомобилистов и упростить работникам ЖКХ расчистку дороги.

«Сам снегопад, по разным оценкам, называют самым большим за 50 или 120 лет, в любом случае выпало 50 сантиметров снега за три дня», — отметил Мурашов.

Ранее губернатор подчеркнул, что уборка снега на трассах, подъездах к малым населенным пунктам и во дворах сейчас — одна из самых сложных и приоритетных задач для всех служб. Правительственная задача — обращать особое внимание на включенность управляющих компаний в процесс уборки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что за прошедшие сутки в Московской области выпало 20% от месячной нормы осадков. По словам синоптика, в Подмосковье больше всего снега выпало на юге и востоке. В Коломне и Луховицах зарегистрировали по 8 мм осадков (20% от месячной нормы), в Кашире и в Серпухове — 7 мм, в Павловском Посаде и Черустях — 6 мм.

