Воробьев обратил внимание на важность уборки после рекордного снегопада

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что уборка снега на трассах, подъездах к малым населенным пунктам и во дворах сейчас — одна из самых сложных и приоритетных задач для всех служб.

«Снегопады — это заметное, радостное событие для большинства людей, тем более в отсутствие солнца. Но вместе с тем мы видим и большую нагрузку на мегаполис. Синоптики даже подсчитали, что если не впервые, то, по крайней мере, за все время наблюдений — за 56 лет — выпало такое количество снега. Это, с одной стороны, радует, тем более что он продолжает идти, но, с другой стороны, все, что касается федеральных, региональных, муниципальных трасс и подъездов к малым населенным пунктам, — это, наверное, самая непростая задача по объему (уборки — ред.). В Московской области очень много и дорог, и населенных пунктов», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что правительственная задача — обращать особое внимание на включенность управляющих компаний в процесс уборки.

«Я очень надеюсь, что у меня правильные данные статистики, и сам принцип эскалации у нас в системе ЖКХ работает таким образом, что чем сложнее авария, тем выше эскалируется та или иная проблема. Вижу, что эта система работает», — отметил губернатор.

Около 20% месячной нормы снега выпало в Подмосковье за сутки. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Наибольшее количество снега зафиксировано на юге и востоке Подмосковья. В Коломне и Луховицах выпало по 8 мм осадков, в Кашире и районе Серпухова — 7 мм.

