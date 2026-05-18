За 30 секунд потеряла девственность: студент совратил 6-классницу на вписке

Студента под Волгоградом могут посадить за секс с 6-классницей на вечеринке

В Котовском районе Волгоградской области 18-летний студент обвиняется в том, что на вечеринке соблазнил 13-летнюю девочку. Ее родители заявляют, что молодой человек специально споил шестиклассницу и воспользовался беспомощным состоянием, сообщает V1.ru .

Обвиняемый учился в техникуме в Волгоградской области. Пострадавшая — 13-летняя девочка.

Инцидент произошел на даче у молодого человека в августе 2025 года. Там устроили «вписку», на которой присутствовали сам обвиняемый, его приятель и две девушки — 17-летняя девушка и 13-летняя школьница.

Во время отдыха компания пила крепкие алкогольные напитки. Студент со школьницей уединились.

«Слава начал ее целовать, обнимать и просить интима. Она села (на него – ред.) сверху и в течение 30 секунд потеряла девственность. Ей было больно. <…> Сначала она якобы этого не хотела, но потом захотела», — рассказала мать студента о том, как пострадавшая описывала случившееся следователям.

Возбуждено уголовное дело. Студент находится в СИЗО и ожидает суда.

По словам адвокатов, если факт секса между 18-летним парнем и несовершеннолетней девочкой докажут, ответственность для него в любом случае наступит. Если у девочки не будет претензий, это будет лишь смягчающим обстоятельством.

