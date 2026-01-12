20% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

За прошедшие сутки в Московской области выпало 20% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что на опорной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 5 мм осадков, на Балчуге — 7 мм (13% от нормы), в Тушине — 4 мм, в МГУ — 5 мм. Норма этого месяца составляет 53 мм.

По словам синоптика, в Подмосковье больше всего снега выпало на юге и востоке. В Коломне и Луховицах зарегистрировали по 8 мм осадков (20% от месячной нормы), в Кашире и в Серпухове — 7 мм, в Павловском Посаде и Черустях — 6 мм.

Тишковец отметил, что в понедельник в регионе днем прогнозируется еще 2-3 мм осадков.

