Коммунальщики устраняют подтопления на улице Баранова в Солнечногорске

Подмосковные коммунальщики оперативно борются с последствиями сильнейшего ливня. Так, бригада в Солнечногорске приступила к устранению подтопления по адресу: улица Баранова, 23, сообщает корреспондент РИАМО.

Из-за непогоды участок проезжей части здесь оказался затоплен. Вода поступает с обеих сторон многоквартирного дома. Подтопление фиксируется и во дворе.

На месте работают специалисты «СолнлСпаса» совместно с сотрудниками МБУ «ДЭС». Они откачивают воду с помощью специальной техники. Коммунальщики установили две помпы, способные перекачивать около 1 тыс. кубометров воды в минуту.

Как отметил спасатель Андрей Герасимов, всего работы на улице Баранова продлятся около трех часов. Однако если дожди не прекратятся, устранение подтоплений может занять больше времени.

В понедельник Московский регион оказался во власти стихии. По данным синоптиков, за сутки в столице выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%. Дожди не прекратятся до конца дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все службы региона работают в усиленном режиме из-за ливней. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.