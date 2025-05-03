Коммунальные службы Химок уже устранили последствия циклона по 147 адресам

Аварийные бригады «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, сотрудники МЧС России, Мособлэнерго и Россетей продолжают работы по уборке поваленных деревьев и восстановлению электричества. В настоящее время специалисты уже устранили последствия циклона по 147 адресу во всех микрорайонах города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Вчера погода устроила “сюрприз”, который продолжают оперативно ликвидировать наши подразделения и коммунальные службы. Вчера работали порядка 28 человек, было создано дополнительное звено из офицерского состава. В основном ведутся работы по ликвидации перекрытия движения и проезда во дворах. Ещё остались заявки, мы готовы в любой момент оказать необходимую помощь», — отметил начальник химкинского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Костоусов.

Также в Химках работает оперативный штаб под руководством главы города Елены Земляковой. Кроме того, сотрудники территориальных управлений ведут мониторинг обращений жителей, каждое из которых сразу берётся в работу.

По вопросам, связанным с уборкой поваленных деревьев жители могут обратиться на горячую линию администрации Химок по телефону: +7 (495) 793-01-01 или в свое территориальное управление:

Новогорск-Планерная: +7 (985) 634-67-97;

Левобережный: +7 (985) 439-18-20;

Клязьма-Старбеево: +7 (985) 634-75-39;

Лунёвское: +7 (985) 634-73-93;

Сходня-Фирсановка: +7 (985) 634-43-91;

Кутузовское: +7 (985) 634-45-08;

Подрезково: + 7(985) 634-47-62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.