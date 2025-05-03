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Воробьев: электроснабжение восстанавливали всю ночь после аварий в Подмосковье

На протяжении всей ночи велась работа по восстановлению электричества в населенных пунктах, в которых случились аварии. Руководство Россетей Московского региона принимало участие в заседании штаба, организованного ночью, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — подчеркнул Воробьев.

Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал 360.ru о том, что случилось в Подмосковье после снегопада, который произошел ночью в пятницу. Большое количество деревьев упали на линии электропередач. В результате тысячи жителей региона оказались без света.

Пятигор сказал, что случившаяся авария — одна из крупнейших за 15 лет в регионе. Был мокрый снег, деревья пребывают в вегетативном сезоне, также появился мороз. Из-за этого происходили порывы линии электропередач.

Гендиректор «Россети Московский регион» отметил, что в подобных условиях приходится строить, а не восстанавливать, новые линии. До некоторых объектов сложно доехать из-за отсутствия дорог или болотистой местности.

По словам Пятигора, для восстановления задействовали около 230 бригад. На месте работают 700 человек, 265 единиц техники.

Гендиректор «Россети Московский регион» добавил, что работа ведется в круглосуточном режиме. Свежие силы должны прибыть к обеду 3 мая.

Ранее Воробьев уточнил, что в Подмосковье 2 мая были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных станций. Без света остались 26 тыс. человек.