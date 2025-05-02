Андрей Воробьев: более 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды

В Подмосковье свыше 200 аварийных бригад, куда вошли коммунальные службы и МЧС, заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог (особенно сложно на Рижском и Савеловском направлениях, поезда идут с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что за ночь в области упало большое число деревьев. В некоторых населенных пунктах из-за этого произошло отключение электричества.

Как подчеркнул губернатор, бригады «Россетей», «Мособлэнерго» и специалисты аварийной-восстановительной службы в настоящее время занимаются восстановлением электроснабжения. Как только данная работа будет выполнена, в регионе оперативно запустят котельные, которые остались без света.

Воробьев уточнил, что на территории Подмосковья обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек.

Он отметил, что из-за непогоды больше всего пострадали северные и северно-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Так, в Сергиевом Посаде без света остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. человек), а также отключены 11 котельных.

По словам главы области, в Дмитровском округе – 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме основные трудности проводимых работ связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», - заключил Воробьев.

В Московской области за прошлую ночь выпало 35% от майской нормы осадков, в столице — 22% от месячной нормы.