35% от месячной нормы осадков выпало за ночь в Подмосковье

В Московской области за минувшую ночь больше всего осадков выпало в Дмитрове — 21 мм, Истре и Талдоме — 22 мм, Клину — 25 мм, это составляет 35% от майской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Он добавил, что на севере Подмосковья были заморозки. В Клину, Волоколамске и Сергиевом Посаде — до минус 0,1 градуса, в Талдоме и Лобне — до 0.

По словам синоптика, за ночь на ВДНХ и Балчуге в столице выпало 14 мм осадков (22% от нормы месяца), в Тушине -11 мм. Минимальная температура в городе составила плюс 0,4 градуса.

Ранее сразу после полуночи синоптики наблюдали резкое ухудшение погоды. На регион обрушился ливневый снег.