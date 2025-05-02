Синоптики зафиксировали резкое ухудшение погоды сразу после полуночи

Неожиданный снегопад накрыл Москву и область в первый час ночи

Ровно в 00:00 по московскому времени на столичную метеостанцию ВДНХ при температуре +0,8°С обрушился ливневый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Видимость ухудшилась до 2,6 километров. Одновременно осадки начались в Тушино (+0,4°С), тогда как на Балчуге шёл дождь со снегом.

Особенно сложная ситуация сложилась в аэропортах: в Шереметьево видимость упала до 900 метров, во Внуково — до 1,4 километра. Снежный фронт быстро распространился на ближайшие регионы, засыпав Клину, Талдом, Дмитров, Долгопрудный, Ново-Иерусалим, Волоколамск, Можайск и Павловский Посад, а к полуночи добрался до Наро-Фоминска и Малоярославца в Калужской области.

Метеорологи отмечают, что снегопад сопровождается резким похолоданием, что нетипично для начала мая. Наиболее интенсивные осадки наблюдаются в Тверской и Ярославской областях, где уже сформировался временный снежный покров.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуется соблюдать повышенную осторожность — гололёд и ухудшенная видимость создают опасные условия на дорогах.