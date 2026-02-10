Глава округа Пушкинский доложил губернатору Воробьеву о модернизации ЖКХ

Андрей Воробьев провел рабочую беседу с главой округа Пушкинский.

В ходе обсуждения вопросов модернизации коммунальной инфраструктуры обсуждалось, что в 2026 году планируется капитально отремонтировать 11 котельных, реконструировать 7 участков тепловых сетей и возвести БМК в поселке Лесной. Эта работа продолжает прошлогоднюю программу, в рамках которой были обновлены 22 котельные, включая крупнейшую 60-летнюю «Заводскую» в Ивантеевке. Концессионер «Газпромтеплоэнерго» выполнил капитальный ремонт 67 объектов теплоснабжения.

Кроме того, ведутся работы по водоснабжению. Уже введен в эксплуатацию водозаборный узел №42, реконструируются еще 6 ВЗУ, а в 2026 году начнется модернизация узла №6 в поселке Лесной. В этом году стартует и реконструкция центрального коллектора в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкине, обслуживающего более 700 многоквартирных домов. Данные проекты улучшат условия для более чем 116 тысяч жителей.

Отдельно глава округа доложил о выполнении программы расселения аварийного жилья. По его словам, с 2021 по 2025 годы в округе Пушкинский из аварийного жилья, включающего 59 домов и 1 650 жилых помещений, было переселено более 4,1 тысячи человек.

«Важнейший вопрос — расселение аварийного жилья. В 2023 году мы построили 3 МКД — два в Пушкине и один на ул. Краснофлотской в Красноармейске. На сегодняшний день все жители, которых мы планировали туда расселить, переселены», — доложил глава.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.