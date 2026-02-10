Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой округа Пушкинский

В ходе встречи были подведены итоги совместной работы за последние пять лет и намечены дальнейшие приоритеты. В частности, на совещании Воробьев и Красноцветов обсудили модернизацию системы ЖКХ, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, расселение аварийного жилья, реализацию программы благоустройства. Кроме того, внимание было уделено поддержке участников СВО и их семей.

«Максим Валерьевич, вы возглавляете очень большой и важный городской округ Пушкинский. Я понимаю, что работа на земле очень ответственная, сложная. Каждый день встречаетесь с жителями. Транспорт, медицина, образование, благоустройство, ЖКХ – все это темы, которые требуют профессионализма, компетентности, включенности. Мы реализуем в округе большие программы. Очень надеюсь, что они заметны. Расскажите, как обстоят дела, какие планы, что больше всего волнует людей. Ведь самое дорогое, что у нас может быть, – это доверие жителей», — сказал Воробьев.

Максим Красноцветов доложил о ситуации в округе Пушкинский. По его словам, сейчас реализуются 27 инвестиционных проектов. К числу крупнейших относятся полностью заполненный индустриальный парк «PNK Парк Пушкино 2», фармацевтическое предприятие АО «ТСТ „Транссервис“» и складской комплекс «РУСИЧ Холмогоры». В результате за пять лет в округе было создано 8,7 тысячи новых рабочих мест.

