Гендир «Россети Московская область» Пятигор назвал сроки восстановления света

Генеральный директор «Россети Московская область» Александр Пятигор рассказал 360.ru о возможных сроках восстановления электроснабжения в населенных пунктах региона. Первоначальный прогноз по ликвидации последствий одной из самых крупных за 15 лет аварии был скорректирован.

В устранении последствий задействованы около 100 автономных источников питания, они дают свет в социально-значимых объектах. Они почти все подключены. Режим работы был восстановлен, подчеркнул Пятигор.

Вернуть потребителям электроснабжение планируют к концу дня 3 мая. С большой вероятностью 4 мая еще будут отрабатывать по заявкам, чтобы окончательно решить вопрос с электроснабжением клиентов, заявил генеральный директор «Россети Московская область».

В наступивших условиях, по словам Пятигора, быстро избавиться от последствий аварии невозможно. В связи с этим первоначальный прогноз немного изменили.

Есть понимание, что к концу дня 3 мая нужно восстановить электроснабжение, отметил гендиректор «Россети Подмосковья». Для этого прилагаются усилия. Потребителей попросили отнестись с пониманием.

3 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что всю ночь велась работа по восстановлению электричества в населенных пунктах региона, которые пострадали вследствие аварий. Был созван штаб, на котором присутствовало руководство Россетей региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — пообещал Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды 2 мая в Подмосковье оказались обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных станций. Без света остались 26 тыс. человек.

Гендиректор «Россети Московской области» Пятигор заявлял, что случившаяся авария — одна из крупнейших за 15 лет в регионе. Выпал мокрый снег, деревья были в вегетативном сезоне, что привело к порывам линии электропередач.