В Жуковском пройдет «Ночь в парке» с медитацией, дискотекой и кинопоказом

19 июля с 18:00 до 22:00 в Парке культуры и отдыха города Жуковский состоится масштабная культурная акция «Ночь в парке». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителей и гостей Подмосковья ждёт насыщенная программа, объединяющая искусство, музыку, творчество и кинематограф под открытым небом. Мероприятие предоставит возможность провести летний вечер в атмосфере уюта и вдохновения, наслаждаясь природой и разнообразными активностями.

Программа мероприятия:

18:00–22:00 — выставка у медиацентра;

18:00–19:00 — сеанс медитации «Энергия ночи» у сцены;

18:00–19:00 — литературная площадка «Читаем под сиянием луны» у медиацентра;

19:00–21:00 — неоновый мастер-класс у медиацентра;

19:00–21:00 — неоновая дискотека на сцене;

21:00–22:00 — кинопоказ под открытым небом у медиацентра.

Приглашаются все желающие — семьи, друзья и индивидуальные посетители. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.