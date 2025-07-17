Мастерская по производству деталей для оптики открылась на подмосковном КПО

На КПО Восток в муниципальном округе Егорьевск в небольшой мастерской совместно с компанией «Вектехсервис» установлен стенд для ремонта и тестирования деталей для оптики. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Поводом для создания на КПО собственной мастерской послужил ряд факторов.

Дело в том, что на двух сортировочных заводах круглосуточно отбирают полимеры 9 оптических сепараторов. На каждой оптике установлено 112 пневматических клапанов. Их задача — «отстрелить» пластик из потока отходов после распознавания оптическим сепаратором. Оборудование иногда выходит из строя по причине поломки даже одного клапана.

Для решения вопросов, связанных с высокой ценой оригинальных клапанов от производителя, а также долгой логистикой и было принято решение о создании собственной ремонтной базы.

Уже сегодня идея оправдала все ожидания. Только за 3 дня работы сотрудники мастерской отремонтировали и установили на оптику уже более 100 клапанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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