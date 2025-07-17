В Комлесхозе рассказали о научном подходе к оздоровлению лесов

На прошедшей в Орехово-Зуеве выездной открытой трибуне «Реализация пилотного проекта по проведению лесовосстановительных рубок на территории Московской области» Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) представил актуальные исследования о состоянии лесов Московской области и современных подходах к их управлению. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Доклад заведующего лабораторией лесной фитопатологии Святослава Некляева «Активное лесное хозяйство: уроки истории и международный опыт для устойчивости лесов (на примере Московского региона)» вызвал живой интерес у присутствующих.

Выступление было посвящено уникальности и уязвимости лесов Московской области, а также международному опыту ведения лесного хозяйства в бореальной зоне — где ярко выражены зимний и летний сезоны.

«Лес похож на огород, который создает человек. Только урожай в огороде собирают каждый год, а в лесу — спустя много лет. В наших искусственных лесах соснам живется около 160 лет, а елям — примерно 120 лет. Это — несколько поколений людей. Из-за этого мы часто не замечаем, сколько труда вложено в создание и уход за лесами», — подчеркнул Святослав Некляев, заведующий лабораторией лесной фитопатологии ВНИИЛМ.

Ключевые выводы:

Активное лесное хозяйство — залог здоровья лесов!

В развитых бореальных странах рубки ухода и другие меры — обычная практика.

Они помогают сохранить экологические, рекреационные и экономические функции леса.

Без регулярного ухода искусственные леса деградируют уже за 10–15 лет.

Экономика и социум:

Развитие лесного хозяйства создает рабочие места.

Снижает накопление труднопродаваемой древесины и риск пожаров.

Для Подмосковья:

Восстановление научно обоснованной системы ухода особенно важно в зонах с высокой рекреационной нагрузкой.

Следующий этап — биологизация лесного хозяйства: баланс экологии и экономики.

Такой системный подход обеспечит здоровье и устойчивость подмосковных лесов на десятилетия вперед.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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