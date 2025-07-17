На строящейся дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» начали устройство земполотна

В рамках строительства дороги «Путилково-Пятницкое шоссе» в Красногорске дорожники приступили к устройству земполотна по основному ходу на участке от моста через реку Журавку в сторону микрорайона Путилково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно на стройплощадке ведется бетонирование поперечных швов на пролетном строении, проводится подготовка песчаного основания под переходные плиты моста. Кроме того, ведется строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Проводится подготовка к облицовке подпорной стены со стороны Пятницкого шоссе. Общая строительная готовность объекта — 35%», — рассказали в ведомстве.

Строительство дороги осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. Новая дорога позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в 2026 году.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность 4-полосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.

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