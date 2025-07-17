Штурмовавшему Рейхстаг советскому офицеру Бересту присвоили звание Героя РФ

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя РФ советскому офицеру Алексею Бересту. Он был командиром Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, поднявших Знамя Победы над Рейхстагом, сообщает ТАСС .

Глава государства подписал указ о присвоении почетного звания офицеру посмертно. В документе говорится, что Берест проявил мужество, отвагу, самоотверженность в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны.

Алексей Берест родился в тогда еще Харьковской губернии. В 12 лет он остался сиротой, был направлен в детский дом. В 1939 году он добровольно вступил в ряды Красной Армии, а затем стал участником ВОВ, пройдя путь от простого рядового до офицера.

30 апреля 1945 года ему был дан приказ возглавить боевую задачу по водружению знамени Военного совета 3-й ударной армии — будущего Знамени Победы — на куполе Рейхстага. Берест успешно ее выполнил.

За свои заслуги Берест также был награжден орденом Красного Знамени. После отставки офицер переехал в Севастополь, а затем поселился в Ростове-на-Дону. Также Берест еще в 2005 году был удостоен звания героя страны на родной Украине.

Ранее Путин пообещал присвоить погибшему участнику СВО Алексею Ищенко звание Героя России.