Путин обещал присвоить погибшему командиру Ищенко звание Героя России

Путин пообщался с участниками программы «Время героев» в День России. Он поздравил бойцов с праздником, а также обсудил ряд важных тем. Одной из таких тем стало звание Героя России для погибшего летом 2022 года на правом берегу Днепра Ищенко. Данный вопрос поднял его сослуживец, который получил серьезное ранение.

«Летом 2022 года я с подразделением находился в обороне на правом берегу Днепра. Я был командиром взвода. Мой командир роты — Ищенко Алексей Вячеславович с позывным „Хирург“. Мы были два офицера в одном подразделении. Противник пошел в наступление танковым батальоном и двумя пехотными батальонами на наши позиции. В этот день в радиостанцию никто не посмел ничего сказать, кроме командира роты моего», — рассказал президенту Пивоваров.

По словам Пивоварова, Ищенко понимал, что погибнет, и последней фразой, которую от него услышали по рации, было: «Пацаны, я на вас с неба посмотрю».

Он попросил Путина рассмотреть вопрос о присвоении ему звания Героя России посмертно. Путин пообещал сделать так, как просит Пивоваров.