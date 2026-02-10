ФАС проверит тарифы на ЖКУ после массовых жалоб россиян

Федеральная антимонопольная служба после жалоб граждан проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС напомнила, что с 1 января этого года произошло повышение базовой ставки НДС на 2%, до 22%. Это привело к корректировке стоимости ЖКУ, которые без полного учета повышения должны были вырасти всего на 1,7%.

В ведомстве подчеркнули, что изменено было только налогообложение, а регулируемые тарифы остались прежними. Однако в СМИ и обращениях граждан есть информация о росте тарифов выше указанного показателя.

На этом фоне ФАС и ее территориальные органы проведут контрольно-надзорные действия на предмет экономической обоснованности расходов в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Также плановые проверки ждут Сахалинскую область, Псковскую область и Республику Удмуртия. А еще в течение года ведомство проведет отдельные проверки тарифных решений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ранее россияне пожаловались на сильные прибавки в платежах за ЖКУ в январе. В отдельных регионах страны счета выросли минимум в 2 раза по сравнению с январем 2025 года.

