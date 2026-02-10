Суммы выросли вдвое: россияне жалуются на сильные прибавки в платежах за ЖКУ

В этом году россиянам стали приходить квитанции с огромными платежами за ЖКУ, это произошло после пересчета тарифов ЖКХ. В отдельных регионах страны счета выросли минимум в 2 раза по сравнению с январем 2025 года, сообщает Baza .

Жалобы поступают из Краснодарского края, Владимирской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области и т. д. Россияне рассказывают о двойных тарифах за отопление и перерасчетах за декабрь по новым ставкам. Например, жители Каменска-Шахтинского поделились, что в январе им пришли квитанции на 14 тыс. рублей за квартиру в 109 кв. м и 13 тыс. рублей за квартиру в 63 «квадрата».

В Северной столице за апартаменты в 46 кв. м счет за ЖКУ пришел на 20 тыс. рублей, в ноябре он был 16 тыс. Горожане еще рассказали о квитанциях на 15–16 тыс. рублей, из которых около 50% — плата за отопление. Тарифы на тепло увеличились с нового года примерно на 500 рублей за гигакалорию.

Жители Покрова во Владимирской области отметили, что за прошлый месяц им за двухкомнатную квартиру пришла квитанция на 14 тыс. рублей, хотя обычно счет не превышал 10 тыс. По их словам, увеличились тарифы на отопление и холодную воду почти вдвое (отопление — с 3100 до 4700, холодная вода — с 700 до 1280).

Во Владивостоке жительница частного дома поделились, что ей пришел счет только за электроэнергию на 46 тыс. рублей, в декабре она платила 24 тыс. Другие жители частного сектора также пожаловались на то, что счета за свет повысились почти в 2 раза.

Ранее правительство РФ утвердило документ об индексации тарифов ЖКХ на 2026 год. С 1 января рост составил в среднем только 1,7%. Но с октября в некоторых регионах он будет двузначным. Лидером по этому показателю будет Ставропольский край, там тарифы вырастут на 22%. За ним идут Дагестан — 19,7%, Тамбовская область — 17,5%, Тюменская область — 17,2%. В российской столице рост составит 15%, в Петербурге — 14,6%.

