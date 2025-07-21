Бригады «Мосавтодора» оперативно ликвидировали подтопление в Котельниках

сегодня в 12:57

В Котельниках Московской области бригады ГБУ «Мосавтодор» оперативно прибыли в Проектируемый проезд. Сотрудники ликвидировали последствия непогоды в производственной складской зоне.

Это постоянное место затопления. Аварийные бригады отреагировали оперативно и ликвидировали ЧП с помощью специальной техники.

В понедельник Московский регион оказался во власти стихии. По данным синоптиков, за сутки в столице выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%. Дожди не прекратятся до конца дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.