Общежитие для работников индустриального парка в Жуковском готово на 50%

Готовность общежития для работников индустриального парка «Жуковский» достигла 50%. Завершить строительство планируют во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство общежития на территории индустриального парка «Жуковский». Готовность объекта достигла 50%. Строители возводят ограждающие конструкции и монтируют внутренние инженерные системы.

Строительство началось в феврале 2026 года, завершить его планируют во II квартале 2027 года. Инвестиции в проект составляют 360 млн рублей. Застройщик — ООО УК «А класс капитал».

В трехэтажном здании площадью более 4,5 тыс. кв. метров предусмотрены спальные и бытовые комнаты, административные и технические помещения. Для обслуживания общежития создадут 14 рабочих мест с организацией работы в две смены.

Здание возводят в соответствии с региональным стандартом обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства в Московской области.

На этапе подготовки к строительству проект сопровождал центр содействия строительству при правительстве Московской области. Его специалисты консультировали застройщика, помогали проходить согласования и получать разрешение на строительство. Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.