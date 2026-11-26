С 1 марта 2027 года в Подмосковье заработает новый порядок контроля за индивидуальным жилищным строительством. Законопроект, который инициировала Московская область, Госдума приняла в третьем чтении. Регион станет пилотной площадкой для таких требований, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Причина в статистике: ежегодно в области регистрируют свыше 80 тыс. новых домов, и примерно 90% оформляют по дачной амнистии, уже после стройки. Из-за этого при оформлении нередко вскрываются нарушения — лишние этажи и высота, недостаточные отступы от границ участка, слишком большая застроенная площадь. Все эти нормы есть в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ), но заявление на него подает не каждый. Ежегодно от жителей поступает более тысячи жалоб на соседей — на нарушения градостроительных и противопожарных правил, изменение облика территорий.

В рамках эксперимента собственники, чьи права на участок возникнут с 1 марта 2027 года, будут получать ГПЗУ автоматически и бесплатно. Документ придет в личный кабинет на региональном портале госуслуг в течение 30 дней после оформления прав; без личного кабинета — по электронной почте или на бумаге. Если кадастровый инженер при подготовке техплана увидит нарушения норм из ГПЗУ, он будет обязан отказать в работах и оформлении объекта.

«Градостроительный план земельного участка — это единственный документ, в котором собраны все требования и все существующие ограничения на строительство в конкретном месте. В первую очередь в нем нужно обращать внимание на допустимое количество этажей и высоту, минимальное расстояние до границ участка и максимально разрешенную площадь застройки», — пояснила министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Новый порядок затронет участки под ИЖС, под личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов и под садоводство. Авторы рассчитывают упорядочить частную застройку, снизить риск пожаров, сохранить доступ света в помещения и не дать строить нежилые объекты под видом домов. Тех, кто зарегистрировал права на землю до 1 марта 2027 года, новые правила не коснутся. Если механизм покажет эффективность, его могут распространить и на другие регионы России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть об собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в „коттеджное рабство“», — сказал Воробьев.

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