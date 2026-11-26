Господь возложит на христиан миссию противостоять ИИ — Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл во время Всемирного русского народного собора заявил, что Господь возложит на христиан миссию противостояния искусственному интеллекту, который является более могущественной силой, чем ядерное оружие, сообщает «Осторожно, новости».
Во время своего выступления Патриарх Кирилл заявил, что ИИ серьезно угрожает человечеству. Священнослужитель не уверен, что его развитие принесет пользу людям, и они не утратят возможность принимать решения. Однако православным христианам не стоит предаваться унынию.
«Полагаю, что именно на христиан Господь возложит миссию укрощения этой новой невероятной силы и предотвращения того худшего сценария, при котором человек вдруг может оказаться на обочине мироздания», — заявил Патриарх Кирилл.
Он уверен, что даже самый образованный эрудит не одолеет ИИ, но у человека есть два преимущества — это нравственность и воля. Спасти его может только вера.
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