Патриарх Кирилл во время Всемирного русского народного собора заявил, что Господь возложит на христиан миссию противостояния искусственному интеллекту, который является более могущественной силой, чем ядерное оружие, сообщает «Осторожно, новости» .

Во время своего выступления Патриарх Кирилл заявил, что ИИ серьезно угрожает человечеству. Священнослужитель не уверен, что его развитие принесет пользу людям, и они не утратят возможность принимать решения. Однако православным христианам не стоит предаваться унынию.

«Полагаю, что именно на христиан Господь возложит миссию укрощения этой новой невероятной силы и предотвращения того худшего сценария, при котором человек вдруг может оказаться на обочине мироздания», — заявил Патриарх Кирилл.

Он уверен, что даже самый образованный эрудит не одолеет ИИ, но у человека есть два преимущества — это нравственность и воля. Спасти его может только вера.

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