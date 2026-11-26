Жители Подмосковья подали более 200 заявлений на замеры шума у аэродромов

Портал госуслуг Подмосковья с начала года принял свыше 200 заявлений на получение протоколов измерений шума на участках в полосах воздушных подходов аэродромов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Другое». Заявления могут подать индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Для ряда объектов, включая жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы допустимого уровня шума. Перед строительством таких объектов вблизи аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы необходимо провести измерения.

Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает файлы и выявляет некорректно загруженные. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Услуга платная. Стоимость оформления протокола можно уточнить в карточке услуги в разделе «Вопросы и ответы».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.