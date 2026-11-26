Выставка «Манифест живописности. Владимир Клавихо-Телепнев и Николай Андреев» начнет работу 11 декабря в Серпуховском историко-художественном музее. Она объединит произведения двух эпох русской фотографии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция представит работы современного московского фотохудожника Владимира Клавихо-Телепнева (род. 1962) и классика пикториальной фотографии, серпуховича Николая Андреева (1882–1947). Выставка продлится до 30 мая 2027 года. Возрастная маркировка — 0+.

Клавихо-Телепнев впервые переосмыслил произведения Андреева из музейной коллекции в авторской технике эгломизе. Классические снимки покажут в увеличенном формате, позволяющем рассмотреть детали, мягкую светотень и фактуру. Фотохудожник создал и запатентовал собственную технику, соединяющую фотографию и декоративное искусство.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов напомнил, что в 1929 году Серпуховский музей провел первую персональную выставку Андреева. Его снимки экспонировались в Европе, США, Канаде и Японии, получали золотые медали и Гран-при. Андреев был одним из первых мастеров, представивших фотографию самостоятельным видом изобразительного искусства.

Клавихо-Телепнев продолжает традицию живописной фотографии, экспериментируя с цветом, фактурой, светом и золотом. Цвет, практически недоступный пикториалистам начала XX века, стал важной частью его творческого метода.

«Пикториализм принято вспоминать как исторический эпизод, когда фотография впервые попробовала себя в роли изобразительного искусства. Но у этого эпизода есть продолжение, и оно живет не в архивах, а в современной практике», — сказала куратор выставки, искусствовед Наталья Шишкова.

Директор музея, искусствовед Жанна Новак отметила, что Клавихо-Телепнев проявил интерес и к архитектурному наследию Серпухова. Посетители также смогут сделать фотографии со своими отражениями в произведениях.

Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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