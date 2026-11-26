Отец пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде, в 2025 году сел пьяным за руль и наехал на мотоцикл. В аварии пострадал ребенок, сообщает RT .

По данным RT, мужчина выпил на даче полбутылки водки и после ссоры с женой сел за руль. После аварии ребенка доставили в детскую больницу. Мужчина должен выплатить пострадавшим 336 тыс. рублей. За ним также числится долг в 133 тыс. рублей.

Местная жительница рассказала RT, что видела старших девочек из семьи: они были нормально одеты и ходили в школу. Криков и ссор из квартиры она не слышала. Женщина хотела угостить детей конфетами, но они отказывались, ссылаясь на запрет матери. По ее предположению, некоторые дети могут жить в деревне, где у семьи есть дом.

Семья состояла на профилактическом учете и жила в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. В ней воспитывались 12 детей, из них 11 несовершеннолетних. После смерти пятилетней девочки от истощения возбудили уголовное дело. Ее семилетний брат также попал в больницу в истощенном состоянии.

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