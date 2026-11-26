Строительная готовность благоустройства Кореневского карьера в Люберцах составляет 82%. Завершить обновление территории планируется до конца текущего года, об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по наказам жителей, вошедшим в народную программу «Единой России». Изменения на территории заранее обсуждали с люберчанами: они могли предложить свои идеи по организации пространства.

«Мы обсуждали, каким хотим видеть это пространство, и теперь наблюдаем, как наши пожелания постепенно воплощаются в жизнь. Кореневский карьер — место, куда хочется приходить всей семьей. Здорово, что здесь появятся возможности и для активного отдыха, и для спокойных прогулок у воды», — поделилась жительница Виктория Винокурова.

В ходе проверки особое внимание уделили качеству работ и соблюдению сроков. Многое уже сделано: проложены инженерные сети, установлено освещение, оборудована спортивная площадка, подготовлена инфраструктура для отдыха у воды.

«Сейчас подрядчик завершает монтаж настилов, амфитеатра и лодочной станции. Для нас принципиально важно, чтобы территория была удобной для жителей и все предусмотренные проектом решения были реализованы качественно», — отметил руководитель депутатского объединения «Единой России» в Совете депутатов Люберец Александр Шлапак.

Среди заметных изменений — обустройство двух пляжных зон. На малый и большой пляжи уже завезли белый песок. На территории также появились спортплощадка, павильон медпункта, раздевалки и пирсы для лодочной станции. Со стороны улицы Озерной оборудована парковка.

Благоустройство, развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни — ключевые направления работы партии «Единая Россия». За пять лет в Московской области по народной программе привели в порядок свыше 350 общественных пространств и обустроили более 3 тысяч «народных троп». Благоустройство парков, скверов и площадей продолжается. В 2026 году в регионе обновят 27 парков и лесопарков, 10 набережных, 15 пешеходных зон и площадей, а также 12 скверов, в непосредственной близости от которых проживает более 2 миллионов 400 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев