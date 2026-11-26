Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Ларисе Долиной открыто ответить на вопросы публики. По его мнению, такой разговор поможет певице избавиться от «сглаза», сообщает NEWS.ru .

Ранее Долина заявила, что ее сглазили или на нее навели порчу. Певица отметила, что устала от негатива. Милонов связал череду отмен ее концертов с реакцией слушателей, а не с действиями недоброжелателей.

«Я думаю, концерты отменяются не потому, что артистку „сглазили“ злые хейтеры. Если бы люди продолжали покупать билеты, никакие концерты не отменялись бы. Возможно, ей следовало бы честно поговорить с людьми, ответить на их вопросы», — высказался Милонов.

Директор народной артистки России Сергей Пудовкин сообщил, что юридическая команда певицы проверит публикации, коллажи и мемы с ее участием на предмет оскорблений и унижений. Если юристы выявят такие материалы, они подадут иски о защите чести и достоинства.

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