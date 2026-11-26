Милонов предложил Долиной честно поговорить с поклонниками
Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Ларисе Долиной открыто ответить на вопросы публики. По его мнению, такой разговор поможет певице избавиться от «сглаза», сообщает NEWS.ru.
Ранее Долина заявила, что ее сглазили или на нее навели порчу. Певица отметила, что устала от негатива. Милонов связал череду отмен ее концертов с реакцией слушателей, а не с действиями недоброжелателей.
«Я думаю, концерты отменяются не потому, что артистку „сглазили“ злые хейтеры. Если бы люди продолжали покупать билеты, никакие концерты не отменялись бы. Возможно, ей следовало бы честно поговорить с людьми, ответить на их вопросы», — высказался Милонов.
Директор народной артистки России Сергей Пудовкин сообщил, что юридическая команда певицы проверит публикации, коллажи и мемы с ее участием на предмет оскорблений и унижений. Если юристы выявят такие материалы, они подадут иски о защите чести и достоинства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.