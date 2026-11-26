Конкурс прошел 25 ноября в Доме народного единства. Его организовала автономная некоммерческая организация «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» при поддержке городской администрации. Проекту пять лет: прежде бабушки и дедушки соревновались отдельно.

Участники показали образы на дефиле, рассказали о себе в «Визитке», подготовили творческие номера и сыграли в «Угадай мелодию». Каждая пара получила награду в одной из девяти номинаций, а все участники — призы и подарки.

Кудинов и Белокрылова также победили в номинации «Самые креативные бабушка и дедушка». Они представили танец в стиле «Великий Гетсби», песню о себе и инсценировку «Мухи-цокотухи». Подготовка заняла около месяца.

«Но когда я увидел, какие здесь все добродушные, простые, страх у меня пропал», — признался Александр Кудинов, рассказав о волнении перед выступлением.

Александру 69 лет, Марине — 66. Они познакомились в юности, но парой стали спустя десятилетия, когда оба овдовели. Вместе они пять лет, у них на двоих четверо детей и трое внуков. Пара танцует, поет, читает стихи и занимается спортом.

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