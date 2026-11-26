С 2022 года при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичные предприятия приобрели более 11 тысяч единиц современного оборудования. Благодаря этому компании могут расширять возможности для развития бизнеса, внедрять передовые технологии, увеличивать впуск продукции и модернизировать производственные площадки, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поддержку оказывают в рамках столичных программ льготного лизинга и инвесткредитования. Первая помогает обновлять мощности производства — часть затрат предприятий на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды промоборудования компенсирует Фонд. Вторая позволяет компаниям привлекать финансирования, в том числе и для приобретения оборудования.

Как уточнил заммэра, столица последовательно формирует условия для техразвития промышленности.

«Благодаря содействию Фонда компании могут быстрее модернизировать производства, внедрять роботизированные комплексы и автоматизированные системы, увеличивать объемы выпуска и осваивать новые направления. С 2022 года столичные промышленники приобрели уже более 11 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования», — отметил Максим Ликсутов.

Он добавил, что это является конкретным результатом политики города по укреплению своего технологического потенциала.

Примером результативного применения мер поддержки стало предприятие «ЗИС», разместившее мощности в особой экономической зоне «Технополис Москва». Оно первым в России освоило выпуск электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной степенью локализации. С помощью МФППиП компания укомплектовала производство современным оборудованием — установкой и комплексом лазерной резки, гидравлическим листогибочным прессом, тремя роботизированными комплексами, токарным и вертикальным металлообрабатывающими центрами с ЧПУ, а также автоматизированными системами хранения. Такое оснащение дает возможность внедрять передовые технологические решения и развивать собственную производственную инфраструктуру.

Еще один получатель поддержки — столичный производитель готовых кофейных напитков, натуральных кофейных и чайных экстрактов «Кулбрю». При содействии Фонда компания обновляет производственные мощности и рассчитывает более чем вдвое нарастить объемы выпуска. С начала года предприятие выпустило свыше 7 млн готовых напитков и около 390 тыс. упаковок экстрактов общим объемом 373 тыс. литров.

Обновление затрагивает и высокотехнологичные производства электронной промышленности. Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» АО «Завод „Протон“» при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства ввел в эксплуатацию новую линию нанесения никелевых и золотых покрытий на печатные платы. Подобные покрытия предохраняют металлические элементы от окисления и обеспечивают надежность электрических соединений электронных компонентов. В общей сложности предприятие закупило 20 единиц высокотехнологичного оборудования.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства является подведомственной организацией Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. МФППиП поддерживает крупные капиталоемкие промышленные проекты с высокой добавленной стоимостью, способствующие развитию экономики города, формированию новых производственных компетенции и укреплению технического потенциала Москвы.

В столице активно развивают промышленный потенциал и инвестиционный климат. Городские решения способствуют росту эффективности производств и производительности труда. Такие мероприятия вносят вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».