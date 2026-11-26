Снаряды на баннере: у консульства Нидерландов в Москве сменилась картинка

У здания консульства Нидерландов в Москве появился рекламный баннер. На нем — снаряды, будто влетающие в дом, и надпись «Цветы голландской дипломатии». Когда именно вывесили плакат, не уточняется, об этом сообщает «Кровавая барыня» .

Появлению баннера предшествовало заявление нидерландской частной оборонной компании Destinus. Фирма публично подтвердила, что ее ракеты Ruta и дроны использовали украинские военные для удара по Крымскому мосту 17 ноября.

В российском МИД это признание назвали «саморазоблачением». В результате атаки обрушились арка и пролет автомобильной части моста.

Об этом же говорил президент России Владимир Путин во время поездки в Шэньчжэнь. Он рассказал, что обсуждал с Советом безопасности России возможное прекращение огня в ряде сфер. Однако после ударов по Крымскому мосту, по его словам, «договариваться не будем».

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