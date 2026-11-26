Снаряды на баннере: у консульства Нидерландов в Москве сменилась картинка
Фото - © Телеграм-канал «Кровавая барыня»
У здания консульства Нидерландов в Москве появился рекламный баннер. На нем — снаряды, будто влетающие в дом, и надпись «Цветы голландской дипломатии». Когда именно вывесили плакат, не уточняется, об этом сообщает «Кровавая барыня».
Появлению баннера предшествовало заявление нидерландской частной оборонной компании Destinus. Фирма публично подтвердила, что ее ракеты Ruta и дроны использовали украинские военные для удара по Крымскому мосту 17 ноября.
В российском МИД это признание назвали «саморазоблачением». В результате атаки обрушились арка и пролет автомобильной части моста.
Об этом же говорил президент России Владимир Путин во время поездки в Шэньчжэнь. Он рассказал, что обсуждал с Советом безопасности России возможное прекращение огня в ряде сфер. Однако после ударов по Крымскому мосту, по его словам, «договариваться не будем».
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