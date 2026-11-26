Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, почему страх перед сильнодействующими обезболивающими может навредить пациенту больше, чем назначенные врачом препараты, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач подбирает дозу опиоидного анальгетика постепенно, начиная с минимальной и повышая ее только при необходимости. Такой подход называют титрацией. По словам Виталия Холдина, при правильном применении под контролем специалиста препарат действует на болевые рецепторы, а не на дыхательный центр.

Крупные исследования в паллиативной медицине не дают доказательств того, что правильно применяемые опиоиды сокращают жизнь. Неконтролируемые боль и одышка изматывают организм. Обезболивание может стабилизировать состояние и даже незначительно продлить жизнь.

Риски связаны с бесконтрольным приемом, самостоятельным резким повышением дозы, сочетанием с алкоголем или другими веществами, угнетающими нервную систему, а также использованием препарата для изменения сознания.

«В моей практике как нарколога основные проблемы с опиоидами связаны именно с зависимостью и передозировками при бесконтрольном употреблении, а не с паллиативными пациентами, которые получают препарат по назначению врача», — рассказал Виталий Холдин.

Облегчение боли улучшает качество жизни, а страх перед лекарством нередко заставляет людей терпеть боль. Вопросы о дозировке и схеме приема следует обсуждать с лечащим врачом.

Круглосуточная горячая линия координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области работает по номеру +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.