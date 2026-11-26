Разряд слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтеров, сварщиков и других рабочих присваивается по профессиональному стандарту и отражает уровень подготовки. Его подтверждают освоением программы профессионального обучения и квалификационным экзаменом. Для получения следующего разряда предусмотрены программы повышения квалификации.

Обучать работников и выдавать свидетельство о профессии рабочего может только организация с лицензией. Внутренняя проверка знаний и приказ предприятия не заменяют обучение: без свидетельства новый разряд не подтвержден документально. Его могут не признать при проверке или смене работодателя.

Это создает риски споров об оплате по повышенной тарифной ставке и оспаривания допуска к работам, требующим подтвержденной квалификации. Государственная инспекция труда может расценить такой порядок как нарушение трудового законодательства. Предприятиям рекомендуют направлять сотрудников в лицензированные организации, проверить ранее присвоенные разряды и при необходимости подтвердить их обучением.

Учебно-курсовой комбинат ЖКХ при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области проводит обучение с присвоением разряда, выдает свидетельства установленного образца и вносит сведения в федеральный реестр документов об образовании, квалификации и обучении. Заявку можно оставить на сайте: https://ukk50.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.