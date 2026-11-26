В Мособлдуме провели Рождественские чтения о человеке и технологиях

Духовенство, депутаты, педагоги и общественники обсудили христианское учение о человеке и вызовы современных технологий на XXIV Московских областных Рождественских образовательных чтениях в региональном парламенте, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил пользу технологий и риски цифрового мошенничества, фейков и утраты нравственных ориентиров. Он напомнил, что действующий с 1 сентября 2026 года федеральный закон о поддержке развития искусственного интеллекта предусматривает уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Законы задают нужную рамку, но никакая программа и никакой алгоритм не заменят родительской любви, общения за семейным столом, слова священника и авторитета наставника», — подчеркнул Брынцалов.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел передал благословение патриарха Кирилла и призвал сохранять свободу от гаджетов. Настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме протоиерей Илия Шугаев предложил развивать духовность и строить отношения на диалоге, а не манипуляции.

Президент общественной организации «Федерация килы России» Дмитрий Черняк назвал технологии инструментом, применение которого зависит от нравственных ориентиров. Для воспитания чести, стойкости и братства он предложил русскую командную игру с мячом — килу.

Екатерина Шуклина представила проект «Твоя жизнь до рождения» для 9–11-х классов с фильмом «Чудо жизни». Он действует в 34 регионах: за прошлый учебный год прошло около 1,2 тыс. лекций для 32,5 тыс. слушателей. Также она сообщила об охвате 39 школ и около 1,4 тыс. учащихся.

Учитель школы №19 Мытищ Наталья Белова представила комплект «Детям о Божьем мире» для дошкольников и младших школьников. Глава АНО «Классная страна» Анастасия Цыбулевская рассказала об образовательном туризме, объединяющем обучение, воспитание, патриотизм, профориентацию и исследования.

Брынцалов выразил надежду на применение лучших практик в школах и колледжах Подмосковья. Участники также могли посетить выставку «Русские миссионеры» фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.