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Редкая зимняя радуга появилась над поселком в Карелии

Жители Республики Карелии стали свидетелями редкого для конца ноября природного явления. В небе появилась радуга при температуре воздуха -10 градусов, сообщает Telegram-канал « Вкратце | Петрозаводск | Карелия ».

Очевидцы запечатлели необычное зрелище из окна и поделились кадрами в социальных сетях.

На опубликованных снимках видно, как яркая розово-оранжевая радуга раскинулась в плотном пасмурном небе. На фоне заметен розоватый рассвет.

Также на снимках запечатлен заснеженный частный сектор с деревянными домами, хозяйственными постройками, заборами и елями, укутанными сугробами.

Авторы публикации отметили, что регион продолжает удивлять местных жителей погодными контрастами. Привычные зимние морозы сочетаются с характерным для теплого сезона атмосферным явлением.

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