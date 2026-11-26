Редкая зимняя радуга появилась над поселком в Карелии
Фото - © Telegram-канал «Вкратце | Петрозаводск | Карелия»
Жители Республики Карелии стали свидетелями редкого для конца ноября природного явления. В небе появилась радуга при температуре воздуха -10 градусов, сообщает Telegram-канал «Вкратце | Петрозаводск | Карелия».
Очевидцы запечатлели необычное зрелище из окна и поделились кадрами в социальных сетях.
На опубликованных снимках видно, как яркая розово-оранжевая радуга раскинулась в плотном пасмурном небе. На фоне заметен розоватый рассвет.
Также на снимках запечатлен заснеженный частный сектор с деревянными домами, хозяйственными постройками, заборами и елями, укутанными сугробами.
Авторы публикации отметили, что регион продолжает удивлять местных жителей погодными контрастами. Привычные зимние морозы сочетаются с характерным для теплого сезона атмосферным явлением.
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