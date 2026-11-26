В Подмосковье подали почти 37 тыс заявок на разрешение на земляные работы

Портал госуслуг Московской области с начала 2026 года принял почти 37 тыс. заявлений на получение разрешения на земляные работы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ордер необходим для любых земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров. Его выдают на определенный срок, который при необходимости можно продлить. После завершения работ ордер обязательно нужно закрыть.

Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство».

Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает документы и выявит некорректно загруженные файлы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Подать заявление на получение разрешения также можно в мобильном приложении «Добродел».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.