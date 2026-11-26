Обновленный офис Сбера открылся по адресу: ул. Кирова д. 21. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы: установить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, оформить сим-карты, подключить сервисы для самозанятых, приобрести умные устройства SberDevices и устройства умного дома Sber.

«Обновленный офис — это пространство, где привычные банковские услуги сочетаются с передовыми технологиями. Теперь жители Подольска могут в одном месте решить разные задачи — от финансовых вопросов до выбора умных устройств для дома», — отметил управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов.

Местные жители высоко оценили обновление привычного офиса.

«Я живу в этом микрорайоне давно, этот офис для меня как родной. Он преображался на моей памяти несколько раз, и каждый раз я вижу, как Сбер старается для клиентов, обновляется и становится все лучше и современнее», — сказала местная жительница Наталья Токарева.