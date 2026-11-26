Операторы круглосуточной горячей линии по паллиативной помощи в Московской области с начала года приняли почти 11 тыс. обращений. Пациенты и их родственники могут получить консультацию и помощь в решении вопроса о госпитализации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, и их родственников работает круглосуточная горячая линия координационного центра. С начала года ее операторы приняли почти 11 тыс. обращений.

«Круглосуточная горячая линия объединяет все направления паллиативной помощи в Подмосковье — от профильных отделений и выездных патронажных бригад до специализированных школ, где обучают практическим навыкам ухода. Через линию можно оперативно получить консультацию и при необходимости решить вопрос о госпитализации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно задать по единому круглосуточному телефону +7 (498) 683-83-83.

В регионе также работает интернет-портал «Паллиативная помощь» (https://palliative.mosreg.ru/). На нем размещена информация о помощи на дому, госпитализации в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие важные сведения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.