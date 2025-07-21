сегодня в 11:47

Бригаду для откачки больших луж создали в Щелкове из-за сильнейшего ливня

В Щелкове из-за сильнейшего ливня фиксируются подтопления. В округе создали отдельную бригаду коммунальщиков, которая откачивает большие лужи.

Также специалисты прочищают ливневые канализации. В черте Щелкова действует четыре бригады, а на территории поселений — шесть. Они устраняют подтопления.

Всего с последствиями ливня борются 40 человек. Также задействована различная техника: шесть мотопомп, два экскаватора-погрузчика и одна каналопромывочная машина.

21 июля на Московский регион обрушилась непогода, ливни продолжаются до сих пор. По данным синоптиков, за сутки в столице выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что все службы региона работают в усиленном режиме из-за ливней. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.