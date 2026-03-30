Более 2,7 тысячи МКД капитально отремонтировали в Подмосковье в 2025 году

Свыше 2,7 тыс. многоквартирных жилых домов капитально отремонтировали на территории Подмосковья в 2025 году. В топ-3 выполненных работ вошли ремонт инженерных систем, кровли и газового оборудования, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

«Всего было сделано 2 750 домов на общую сумму 39 млрд рублей», — сказал Кирилл Григорьев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами министерств и ведомств.

Министр ЖКХ добавил, что в топ-3 выполненных работ вошли ремонт инженерных систем, кровли и газового оборудования. Были обновлены фасады, узлы управления, лифты, фундаменты и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил что в региональную программу капитального ремонта жилых домов включено 2038 зданий.

«У нас в программе 2038 домов. Самое большое количество: Балашиха, Люберцы, Лобня, Красногорск, Пушкинский и Коломна. В других территориях есть дома, которые нужно привести в порядок. Соответственно, время терять нам нельзя. Нужно укреплять фундаменты, перекладывать сети, фасадные и кровельные работы требуют регулярной динамики и контроля», — сказал Воробьев.

