Воробьев: 2038 жилых домов включено в программу капремонта в Подмосковье

«У нас в программе 2038 домов. Самое большое количество: Балашиха, Люберцы, Лобня, Красногорск, Пушкинский и Коломна. В других территориях есть дома, которые нужно привести в порядок. Соответственно, время терять нам нельзя. Нужно укреплять фундаменты, перекладывать сети, фасадные и кровельные работы требуют регулярной динамики и контроля», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.

