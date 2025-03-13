Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:43

Более 10 вопросов в области жилнадзора взято на контроль Минчистоты Подмосковья

Отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках ежемесячного приема граждан рассмотрели обращения от жителей из пяти округов региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, заявительница из Воскресенска обратилась с вопросом признания МКД аварийным.

Министерством проактивно предпринят ряд мер:

проведено контрольно-надзорное мероприятие;

выдано предписание управляющей организации;

направлено заключение в администрацию о проведении межведомственной комиссии по вопросу признания МКД аварийным.

Жительница Красногорска обратилась сразу с тремя вопросами. Так, управлению по обращению с отходами министерства поручено связаться с заявительницей для разъяснения нормативов накопления ТКО, а администрации городского округа — провести встречу с жителями, собрать информацию об удовлетворенности способом управления МКД и рассказать о возможности смены УО путем электронного голосования в ГИС ЖКХ.

Всего руководящим составом ведомства было взято на контроль более 10 вопросов на территории Красногорска, Воскресенска, Серпухова, Дмитрова и Ленинского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.