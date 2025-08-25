Андрей Воробьев: УК не могут «крутить» деньги, которые им не принадлежат

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя ситуацию с долгами управляющих компаний, подчеркнул, что так продолжаться не может.

«У нас 115 управляющих компаний нет в единой системе расчетов и они имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями на 430 млн. Одинцовский — 25 управляющих компаний, 112 млн задолженности. Красногорск — 20 управляющих компаний, и 94 млн задолженности. Химки — 14 управляющих компаний, и 90 млн задолженности. Ключевое, что я хочу донести: так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что управляющая компания не может не платить за газ, электричество, воду. Другими словами, «крутить» те деньги, которые ей не принадлежат.

«Я хочу обратить внимание глав на важность переговоров с управляющими компаниями и все-таки вхождение их в ЕИРЦ. Прежде всего — обязательное вхождение тех, у кого есть долги, систематические долги перед ресурсниками. Эту работу нужно сделать. Коллеги, я очень прошу вас отнестись к этому серьезно», — заключил губернатор.