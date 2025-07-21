45 подтоплений дворов зафиксировали в Подмосковье

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В Московской области зафиксировали 45 подтоплений дворовых территорий. На месте уже работают бригады коммунальных служб, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Больше всего подтоплений произошло в Красногорске – 6. В округе Пушкинский подтопило 5 дворов, в Королеве — 4.

На местах уже работают сотрудники водоканалов и МБУ по содержанию территорий. Они откачивают воду, разгоняют лужи тракторами, очищают ливневки.

В Щелкове из-за сильнейшего ливня фиксируются подтопления. В округе создали отдельную бригаду коммунальщиков, которая откачивает большие лужи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.