Звезда американского ТВ раскритиковала совет «жить одним днем» при раке

Бывшая американская телеведущая и писательница Аннабелль Гурвич, страдающая раком легких четвертой стадии, раскритиковала совет жить «здесь и сейчас», который часто дают онкобольным, сообщает «Бриф24» .

В беседе с радиостанцией WTOP Гурвич заявила, что не рекомендует людям с тяжелым диагнозом придерживаться философии «жить одним днем». По ее мнению, такой подход упрощает сложные переживания и не всегда помогает справиться с болезнью.

Писательница считает более правильным воспринимать каждый день как уникальный и значимый, а не как последний. Она также обратила внимание на давление со стороны окружающих.

«Когда ставится диагноз, окружающие часто называют человека храбрецом и воином, однако я далеко не всегда ощущала в себе эти качества. (…) Из-за такого навязанного лексикона я порой испытывала чувство самозванца, словно не соответствую образу стойкого бойца», — поделилась героиня интервью.

Гурвич отметила, что не испытывала типичных симптомов рака легких. Заболевание выявили случайно во время тестирования на коронавирус.

Ранее онкологический центр Cedars-Sinai сообщил о результатах исследования с участием 4300 пациентов: сочетание иммунотерапии с последующей операцией или трансплантацией печени увеличивает продолжительность жизни на 85%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.