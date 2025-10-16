Жительницы Реутова до 19 октября могут бесплатно пройти медобследование

В рамках Всероссийской недели борьбы с раком молочной железы, которая проходит с 13 по 19 октября, медицинские специалисты городского округа Реутов обращаются к жительницам с призывом уделить первостепенное внимание своему здоровью. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заведующая женской консультацией Реутова Елена Шинкаренко подчеркнула критическую важность регулярных профилактических осмотров для раннего выявления и успешного лечения онкологических заболеваний. По словам специалиста, многие женщины недооценивают существующие риски, полагаясь исключительно на самообследование, которое, к сожалению, часто бывает недостаточно информативным для выявления патологий на начальных стадиях. Елена Шинкаренко настоятельно рекомендует каждой женщине, начиная с 35-летнего возраста, ежегодно проходить профилактический осмотр у врача-гинеколога. После достижения 40 лет к ежегодному осмотру необходимо добавлять и диагностическое обследование молочной железы (маммографию).

«Рак груди — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Причины его возникновения разнообразны: генетическая предрасположенность, гормональные нарушения, воздействие факторов окружающей среды, образ жизни и питание. Понимание рисков помогает снизить вероятность развития болезни», — отметила Елена Шинкаренко.

Она также добавила, что своевременная диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление.

Профилактический осмотр у специалиста представляет собой комплексную процедуру. Он начинается с подробного опроса пациентки о жалобах, наследственных факторах и образе жизни. Затем врач проводит визуальную оценку формы и симметрии груди, выявляя возможные изменения кожи или выделения из сосков. Далее следует пальпация обеих молочных желез для проверки на наличие уплотнений, узлов или болезненных ощущений. Осмотр завершается оценкой состояния лимфатических узлов в области шеи и подмышечных впадин.

Такой комплексный подход позволяет вовремя обнаружить малейшие отклонения и, при необходимости, назначить дополнительное обследование для постановки точного диагноза. Врачи призывают женщин помнить, что забота о здоровье — это личная ответственность. Регулярные визиты к специалисту, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и контроль за эмоциональным состоянием являются залогом долголетия и благополучия. Обследование можно пройти как в рамках диспансеризации, так и при очередном визите в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.