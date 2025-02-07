«Жиром заплывете»: россиян предупредили об опасности частного поедания пиццы

Гастроэнтеролог: пиццу можно есть без вреда для здоровья 1-2 раза в месяц

Злоупотреблять пиццей не стоит — ее лучше есть не чаще 1-2 раз в месяц, так как это довольно калорийная и жирная пища, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Частота употребления пиццы зависит от состояния здоровья и рациона в целом. Но в среднем лучше ограничиться 1-2 порциями в месяц, чтобы не перегружать организм лишними жирами и калориями», — сказал Белоусов.

Он добавил, что при этом, если пицца приготовлена из полезных ингредиентов — например, с курицей и овощами вместо жирного мяса, а тесто цельнозерновое, — то ее можно есть и чаще, но по-прежнему в умеренных количествах.

«Особенно осторожными нужно быть людям с чувствительным пищеварением. Например, некоторые плохо переносят дрожжевое тесто — оно может вызвать дискомфорт у тех, кто страдает от непереносимости дрожжей или имеет проблемы с ЖКТ. Но для большинства людей это не проблема», — пояснил гастроэнтеролог.

По его словам, мнение о вреде дрожжевого теста несколько преувеличено. Оно действительно может спровоцировать неприятные ощущения у людей с чувствительным кишечником, но говорить, что оно вредно для всех, нельзя.

9 февраля ежегодно во многих странах отмечают Международный день пиццы (World Pizza Day). Это традиционное итальянское блюдо прочно вошло в меню жителей почти всех континентов и стало одним из самых популярных и узнаваемых в мире. Поэтому совершенно не случайно, что у пиццы есть свой собственный праздник.