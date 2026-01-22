Зерно с подвохом: россиянам продают «перекус», а получают калорийную бомбу

Попкорн может быть как относительно полезным перекусом, так и крайне вредным продуктом — все зависит от способа приготовления и добавок, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

22 января отмечается день рождения попкорна. Считается, что в этот день в 1630 году английские колонисты приняли в дар от индейского вождя мешок попкорна.

«Попкорн часто воспринимают либо как очень вредный продукт, либо, наоборот, как диетический. Парадокс в том, что оба убеждения могут быть верными, тут важно учитывать нюансы. Сам по себе попкрон — это цельное зерно кукурузы, источник сложных углеводов, клетчатки. Калорийность попкорна в чистом виде относительно невысокая — около 250–280 ккал на 100 г. Небольшие порции вполне можно вписать в рацион даже при соблюдении низкокалорийных диет», — сказала Кашух.

Она отметила, что без масла и соли или сахара попкорн безвкусный, поэтому его редко используют с такой целью.

«Однако при приготовлении с добавлением масла, карамели, сахара, сырной добавки или различных топпингов блюдо становится очень калорийным: оно содержит около 400-500 ккал на 100 г, а за сеанс в кино можно легко „съесть“ более 1000 калорий. Помимо избытка калорий, в таком виде попкорн еще и не полезен», — предупредила врач.

Кашух пояснила, что большое количество соли вредно для сердца, сосудов и почек, сахар приводит к резким колебаниям уровня глюкозы в крови и провоцирует переедание. К тому же часто попкорн берут вместе со сладкой газировкой — вред здоровью от такого сочетания еще выше.

